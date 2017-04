Les principales sociétés cotées à Bruxelles ont vu leur charge d'impôt bondir de 23%

En 2016, les vingt sociétés reprises dans l’indice Bel 20 d’Euronext Bruxelles ont vu leur charge d’impôt globale grossir de 22,9% à 6,77 milliards d’euros. Les trois plus gros contributeurs, Engie, ING et AB InBev, ont peu d’activités en Belgique et versent le gros de leurs impôts sous d’autres cieux.