Quand Areva creuse sa tombe

UraMin et Areva: où l’on voit un État puissant (la France) se laisser entraîner sur un terrain glissant, perdre une part de sa souveraineté et de sa puissance industrielle. Un Belge, Daniel Wouters, est l’un des hommes clés de cette acrobatie financière. Un autre, George Forrest, a usé de son entregent pour démêler l’imbroglio. Et la révélation est venue d’un romancier français, ancien agent secret.