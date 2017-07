Le Crillon rouvre à Paris. Visite

Après une fermeture en 2014 pour sa première cure de jouvence depuis sa construction en 1910, le Crillon, premier grand hôtel de prestige parisien, rouvre "enfin". Les travaux de rénovation ont duré deux ans de plus que prévu, en raison notamment de la création d'un second sous-sol, qui abrite une piscine et un spa, essentiels à un établissement de ce standing.