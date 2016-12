Les Armes de Bruxelles "risquent de disparaître"

On connaissait les difficultés financières de ce Groupe Flo créé en 1968 et qui rassemble plus de 300 établissements dans 18 pays, pour 4.500 employés. Mais c’est en France, surtout, que la fréquentation d’enseignes aussi connues que "Hippopotamus", "La Taverne de Maître Kanter", "Bistro Romain" et des brasseries parisiennes mythiques comme "La Coupole" et "Le Bœuf Sur Le Toit", se sont vues confronter à une baisse de fréquentation. La cause officielle avancée mardi par le Groupe: les attentats de Paris (et aussi de Nice).