Aedifica continue de viser les seniors néerlandais

Aedifica persiste et signe. Depuis plusieurs mois, la société immobilière réglementée investit massivement dans les seniors et la brique néerlandaise. Toutefois, la construction et l'acquisition de deux nouveaux immeubles d’appartements à Leeuwarden et Heerenveen signe une nouvelle étape puisque c'est la première fois que la SIR fera l’acquisition de nouvelles constructions qui remplaceront d’anciens immeubles devenus obsolètes.