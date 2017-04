L'immobilier a le blues à Knokke

La plus huppée des stations balnéaires belges a-t-elle le blues? Aux dernières nouvelles en tout cas, le commerce n’y serait pas au beau fixe en ce début de saison. La preuve: le long de l’avenue Lippens, la colonne vertébrale commerciale intemporelle de la commune, on trouve toujours plus d’une dizaine d’emplacements commerciaux à louer pour l’instant.