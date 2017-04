Le duo Moortgat-Bonnet boucle le rachat de Flagey

Déjà présents au conseil d'administration du paquebot de la place Flagey, le brasseur Michel Moortgat et le mécène Hubert Bonnet ont d'après ce dernier bel et bien mis la main sur au moins 68% des parts de la SA propriétaire du bâtiment. De leur côté, les trois sociétés d'investissements publics (SRIB, SFPI et PMV) également intéressées dans le rachat de parts seraient parvenues à s'assurer une majorité de blocage à 25%.