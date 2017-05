Résultat net en forte hausse pour Home Invest Belgium

La société immobilière belge, spécialisée dans l’immobilier résidentiel destiné au marché locatif, Home Invest Belgium, affiche un résultat net en forte hausse au premier trimestre 2017. Elle passe d'un déficit d'un peu plus d'1 million d'euros au 31 mars 2016 à un bénéfice de pratiquement 2,5 millions un an plus tard.