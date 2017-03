La gobeleterie Durobor au plus mal

Depuis ce mardi matin et pour une durée officiellement annoncée de quinze jours, l’activité de production de verres est mise à l’arrêt (chômage technique) sur le site de Durobor dans le Hainaut. Avec une trésorerie aujourd’hui exsangue, sans production et des expéditions qui ne sont plus que des opérations de déstockage, la dernière gobeleterie du pays est à nouveau en péril et se cherche dans l’urgence des partenaires industriels et/ou financiers.