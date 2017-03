Les cinq leçons du ratage de l'offre sur Resilux

Bain Capital renonce finalement à lancer une offre sur Resilux en raison de réticences rencontrées en Allemagne. Le titre accuse le coup. Voici les enseignements que l'on peut tirer de ce "flop" boursier.

Près de deux mois après l’annonce de son projet de rachat de Resilux, le fonds d’investissement américain Bain Capital a décidé d’abandonner la partie. La raison avancée: les réticences des autorités de la concurrence allemande. Des réticences qui auraient pu être amadouées au prix d’un examen plus détaillé du rapprochement imaginé par Bain entre Resilux et son concurrent britannique Petainer. Mais, affirme Bain, cela aurait été difficile à mettre en oeuvre dans le cadre du calendrier de sortie de la Bourse de Resilux. Et donc le gant fut jeté.

On peut tirer cinq enseignements de ce ratage qui affecte essentiellement les actionnaires, petits et grands, du producteur de préformes et de bouteilles en PET.

1. Envisager une offre n'est pas lancer une offre

Il faut bien lire le communiqué de presse de celui qui fait une offre. Dans le cas de Bain, si le prix par action était déjà clairement défini à 195 euros, il était tout aussi clairement stipulé que le fonds d’investissement "envisageait une offre potentielle" (double conditionnel). Et non qu’il lançait directement une offre inconditionnelle. Les nuances ont leur importance. Tout comme dans un autre dossier de rachat en cours, celui de Zetes. Certes les actionnaires principaux ont accepté de vendre leurs parts à Panasonic au prix de 54,5 euros (prime de 19% sur la moyenne des 30 derniers jours) et le groupe nippon s’est engagé à lancer une offre publique sur le solde. Mais, tout comme pour Resilux, la réalisation de l’acquisition par Panasonic doit encore être soumise à l’approbation des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations.

2.Trop haute voltige

Contrairement à ce que l’on peut penser toutes les fusions ne sont pas couronnées de succès. Il s’agit d’un processus délicat au cours duquel il faut trouver, entre autres, un équilibre entre les parties et ménager les susceptibilités et les ambitions de chacun. Ici, Bain Capital a multiplié les difficultés. Lancer en parallèle le rachat de deux entreprises, la non-cotée Petainer et la cotée Resilux dans deux pays différents, Royaume-Uni et Belgique, pour ensuite les fusionner et positionner la nouvelle entité dans un secteur en plein consolidation relevait d'un exercice de trapèze de haut vol. Mais la main de Bain a glissé pendant le numéro…

3. L'Allemagne, vraiment?

Bien évidemment, en tant que journaliste, on ne peut s’empêcher de se poser des questions. Un acteur du monde de l’investissement aussi renommé que Bain n’aurait-il pas pu anticiper les objections formulées par les autorités de la concurrence en Allemagne? C’est leur métier tout de même. A moins que cela ne soit qu’une excuse. Mais Bain affirme que sa décision de renoncer à cette opérations n’est pas due à un changement d’opinion dans son chef des forces de Resilux et de Petainer ni de découvertes négatives lors de l’examen de " due diligence ". Soit.

4. Quand vendre ses titres?

Le jour de l’annonce de ce projet d’offre, l’action Resilux a bondi pour atteindre 190,75 euros (+17,4%) - avec un plus haut de 193,9 en cours de séance - contre 162,5 euros la veille au soir. C’est un effet mécanique bien connu en Bourse. Le cours de l’action s’aligne habituellement juste en-dessous du prix de l’offre. Parfois aussi au-dessus mais uniquement lorsque le marché spécule sur un renchérissement du prix. Fatalement, le cours de Resilux a chuté aujourd’hui avec l’abandon du projet d’OPA. Les petits porteurs qui ont vendu leurs titres entre le 3 février et le 27 mars ont donc réalisé la bonne opération. Mais, plus généralement, quelle stratégie boursière doit-on adopter pour profiter au mieux du prix de l’offre et d’une éventuelle surenchère tout en se préservant d’une déconvenue genre Resilux. A chacun de voir le niveau de risque qu’il est prêt à accepter. Un bon compromis consisterait à vendre la moitié de sa position lors de l’annonce et le solde dans le cadre de l’OPA.

5. Tout n'est pas perdu

Enfin, malgré les déceptions que l’échec de ce rachat ne manquera pas de provoquer chez certains investisseurs, il aura mis en lumière un élément qui leur permettra de garder espoir de sortir par le haut de ce placement: l’actionnaire majoritaire, la famille De Cuyper, est prête à vendre ses parts. De quoi se consoler en attendant des jours meilleurs.