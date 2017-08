Nyrstar: croissance des résultats en vue mais gare à la dette!

Un des points faible de Nyrstar, qui publie ses résultats mercredi matin, reste son niveau d'endettement. Son Ebitda sous-jacent devrait, lui, progresser de 22% au premier semestre selon Wim Hoste de KBC.

Mercredi matin, avant Bourse, Nyrstar publiera ses résultats pour le premier semestre. On se rappellera qu’à l’issue des trois premiers mois de l’année, le leader mondial du zinc a dégagé un Ebitda sous-jacent de 55 millions d’euros contre 41 millions d’euros un an plus tôt, soit une progression de 34%. Wim Hoste de KBC Securities, qui est l’un des deux analystes les plus optimistes sur la valeur avec un objectif de cours de 7,5 euros (et un avis à "accumuler"), prévoit que l’Ebitda semestriel atteindra 109 millions d’euros contre 89 millions un an plus tôt (+22%). Il est toutefois en dessous du consensus des analystes qui s’élève à 113 millions d’euros (+27%).

Toujours en perte

Dans ce qui constitue désormais la principale branche d’activité de Nyrstar, le traitement de métaux, il estime qu’elle va bénéficier d’une hausse du prix du zinc qui compensera des frais de traitement plus faibles. Il voit l’Ebitda sous-jacent passer de 104 millions d’euros à 119 millions (+14%).

6,07€ L’objectif de cours moyen sur Nyrstar est de 6,07 euros avec un plus haut de 7,5 euros et un plus bas de 5 euros.

En ce qui concerne le pôle minier que Nyrstar s’attache a détricoter, Wim Hoste juge que le resserrement du marché du zinc observé ces derniers mois va augmenter la probabilité de gains sur le prix du métal et favoriser la ventes des actifs miniers restants à une valeur raisonnable.

Au final, Wim Hoste s’ attend à une perte de 16 millions d’euros (consensus à -21 millions) contre une perte de 241 millions d’euros un an plus tôt.

Une dette à un milliard?

Reste un des gros points faibles de Nyrstar que les investisseurs observeront avec attention: son endettement. A fin mars, la dette nette atteignait 986 millions d’euros soit 121 millions de plus qu’à la fin de 2016. A quel niveau sera-t-elle à fin juin? L’analyste de KBC évoque le chiffre de 970 millions et ne s’attend pas à une réduction de l’endettement cette année en raison du niveau élevé des investissements. Le consensus des analystes table, lui, sur un milliard. Rendez-vous mercredi matin pour découvrir le montant exact.

Signalons, enfin, que parmi les analystes répertoriés par Bloomberg qui suivent la valeur, trois recommandent un achat, huit conseillent de la conserver et un de la vendre. L’objectif de cours moyen est de 6,07 euros avec un plus haut de 7,5 euros et un plus bas de 5 euros.