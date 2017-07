Pourquoi KBC reste à l'achat sur IBA

Le broker a largement revu à la baisse son objectif de cours sur la valeur après le "profit warning" de la semaine dernière. Mais sa recommandation reste à "acheter". Voici pourquoi.

Aujourd’hui encore, l’action IBA souffre de son avertissement sur résultat lancé la semaine dernière, un avertissement qui s’est traduit par un plongeon de 25% en Bourse.

David Vagman de KBC Securities reste toutefois optimiste sur la valeur et la recommande toujours à l’achat. Pour lui, ce "profit warning" ne constitue qu’un revers et non la fin du voyage.

Le 5 juillet, au petit matin, IBA a annoncé qu’en raison de retards dans l’installation de ses Proteus et de ses programmes de réduction des coûts, elle révisait à la baisse ses prévisions de croissance de chiffre d’affaires (entre 5% et 10%) et de marge opérationnelle (0% à 5%) pour 2017. En ce qui concerne 2018 et 2019, il faudra attendre la publication des résultats semestriels fin août, mais, pour KBC, il ne fait aucun doute que les estimations de la marge seront réduites. Par contre, sur le moyen terme, l’analyste pense que la direction va maintenir sa guidance d’une marge Rebit de 13 à 15% et d’une croissance des ventes supérieure à 10%.

70 euros dans le scénario optimiste

La vitesse à laquelle IBA pourra revenir à une marge opérationnelle supérieure à 10% reste incertaine à l’heure actuelle écrit David Vagman. "Le portefeuille entier des projets peut, certes, être considéré à risque, poursuit-il et il est donc sage de dire que cela pourrait prendre des années pour digérer les difficultés actuelles dans la mesure où d’autres problèmes surgiraient."

Mais il estime au final que le laedership d’IBA est intact et que l’amélioration de la marge pourrait surprendre positivement grâce notamment au grand nettoyage qui va être fait sur l’exercice 2017 et à la nouvelle attention accordée sur les gains de productivité.

L’analyste s’attend à voir la marge opérationnelle revenir aux alentours de 10% en 2019 et atteindre 11,5% en 2020.

Si la recommandation reste à "acheter" sur la valeur, l’objectif de cours sur douze mois a lui été ramené à 44 euros (scénario de base) contre 59 euros avant. Dans le scénario pessimiste, il s’élève à 21 euros et dans le scénario optimiste il atteint 70 euros.