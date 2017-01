Le grand mercato des sabots d'or

Après le football, le sport équestre est celui qui brasse le plus d’argent en Belgique. Les chevaux d’obstacle belges sont solides et puissants. Ils s’arrachent à prix d’or. En amont et en aval, toute la filière belge de développement de ces cracks s’est taillé une réputation internationale. Mais, chut…, on ne parle pas de prix dans les ambiances feutrées des paddocks et des club-houses.