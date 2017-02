"Il faut plus d'IBA et d'EVS en Belgique"

Pierre De Muelenaere aura accompagné le destin de la pépite technologique IRIS pendant plus de 30 ans, avant d’en lâcher les rênes lors du rachat par Canon. Son objectif désormais: soutenir l’entrepreneuriat en Belgique. Une nouvelle vocation qu’il déploie dans un livre et sur le terrain, en investissant dans des start-ups, et par l’accompagnement et le coaching de petites entreprises.