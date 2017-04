Siemens et Bombardier en convoi unique, une menace de plus pour Bruges

Siemens et Bombardier discutent d’un rapprochement de leurs activités de matériel ferroviaire au sein d’une entreprise conjointe. Les pourparlers achoppent sur le souhait de chacune des deux parties d’intégrer la joint venture dans ses comptes. Chez nous, Bombardier dispose d’une usine à Bruges et Siemens assemble du matériel ferroviaire à Huizingen. L’ex-Brugeoise et Nivelles, déjà ciblée par des restructurations de Bombardier, pourrait perdre des activités au profit de l’usine française de Crespin.