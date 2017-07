Briefing actions (24 juillet) - UCB, Balta, Dexia

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

>UCB a reçu un avis favorable de l'Agence européenne du médicament pour une extension de l'utilisation du Vimpat, son traitement anti-épileptique, auprès d'enfants âgés entre 4 et 16 ans. Notre article.

>Balta:

*ING entame le suivi de la valeur avec une recommandation à " acheter " et un objectif de cours de 17 euros.

*Barclays entame le suivi de la valeur avec une recommandation à " surpondérer " et un objectif de cours de 13 euros.

*KBC a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à " acheter " et un objectif de cours de 15,5 euros.

*JPMorgan a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours de 14 euros.

>La BCE a annoncé que l'accès aux concours de politique monétaire de l'Eurosystème pour les structures de liquidation prendrait fin à compter du 31 décembre 2021. Le champ de cette décision inclut le groupe Dexia. Avant la prise d'effet de cette mesure, le groupe disposera jusqu'à la fin de l'année 2021 de la possibilité de solliciter un financement maximum de 5,2 milliards d’euros auprès de l'Eurosystème. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce lundi. Zone euro. Indicateur PMI de l’industrie et des services juillet à 10h. USA. Vente des maisons existantes juin à 16h. Résultats Alphabet.