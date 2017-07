Des objectifs de cours étonnants pour Balta

Les cinq banques qui ont accompagné l'introduction en Bourse poussive de Balta ont publié, ce lundi, des notes d'analystes financiers. Avec pour deux d'entre eux des objectifs de cours qui font froncer les sourcils.

On ne peut pas dire que l’introduction en Bourse de Balta fut un succès. On peut même parler d’échec relatif lié à une valorisation sans doute trop élevée du titre ou/et à un faible intérêt des investisseurs pour un secteur qui, il faut bien l’avouer, n’est pas trop "sexy".

Au début de son IPO, le fabricant de tapis et de moquettes avait proposé un prix dans une fourchette comprise entre 13,25 euros et 16 euros pour ensuite la réduire entre 13,25 euros et 13,75 euros et finalement opter pour un prix final de 13,25 euros. Le 14 juin, premier jour de cotation, l’action a pris ses pieds dans le tapis et a chuté de 12% à 11,66 euros dans les premiers échanges. Depuis lors, le titre n’a jamais franchi le cap des 13 euros. On est très loin de l’euphorie qui accompagne parfois ce genre d’opération.

Deutsche Bank se démarque

Aujourd’hui, les cinq banques qui ont organisé l’IPO de Balta publient des notes d’analystes. Elles recommandent toutes d’acheter le titre, sauf Deutsche Bank qui conseille de le "conserver". Seule une, ING, vise un objectif de cours supérieur à l’évaluation haute de la fourchette initiale (16 euros).

Plus étonnant, Deutsche Bank et Barclays ont fixé un objectif de cours inférieur au prix de l’IPO. A 11,5 euros pour la première et à 13 euros pour la seconde. On ne doit pas être ravi chez Balta qui s'est engagé à payer au consortium des banques des honoraires estimés à 7,4 millions d'euros (en cas de prix dans le milieu de la fourchette et d'exercice de l'option de surallocation). Résultat des "chinese walls" en usage dans les banques ou reflet de divergences de valorisation au sein du consortium? Mystère...

17 euros pour ING

Pour Giel-Jan Triest et Matthias Maenhaut d’ING, Balta est bien positionné pour surperformer dans un marché où la reprise va s’accélérer, ce qui devrait générer une croissance annuelle moyenne de 15% du bénéfice par action entre 2016 et 2020.

Pour eux, le cours de Bourse actuel sous-estime la capacité du groupe à rester compétitif dans le marché résidentiel britannique post-Brexit, à gérer l’inflation des prix des matériaux bruts, à maintenir et à légèrement augmenter ses marges et, enfin, à améliorer le coût de sa dette. De plus, un trésor de guerre estimé à 100 millions d’euros en 2018 donnera une puissance de feu à Balta pour de futures fusions et acquisitions. Leur objectif de cours atteint 17 euros soit une décote de 10% par rapport à ses concurrents.

Wim Hoste de chez KBC Securities évoque aussi une décote et s’attend à voir Balta devenir l’un des consolidateurs de cette industrie. "Nous pensons que la société va devenir un gagnant à long terme dans ce secteur, écrit-il, étant donné les bénéfices de son modèle opérationnel et de la génération de cash lui permettant de participer à la consolidation attendue dans ce segment très fragmenté". L’objectif de cours est fixé à 15,5 euros.