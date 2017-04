Dividendes belges: les champions de 2016

Voici une synthèse quasi complète des dividendes annoncés au titre de l'exercice 2016 par les sociétés belges cotées en Bourse, tableau à l'appui.

Voici le tableau -presque- complet des dividendes annoncés au titre de l’exercice 2016 par les sociétés belges cotées en Bourse. Je dis "presque" car, selon mes relevés, ni Fountain, ni Sapec n’ont, à ce jour, publié leurs chiffres pour l’an dernier. EVS, pour sa part, a l’habitude de donner le montant total de son coupon à l’approche de son assemblée générale.

Cinq petites précisions avant de dresser la synthèse du millésime 2016:

Vous n’y trouverez pas trace de valeurs biotechnologiques . Et pour cause: ces entreprises n’ont pas pour vocation de distribuer d’éventuels bénéfices. Au contraire, elles traquent le moindre euro pour financer leurs recherches.

N'oubliez pas que le précompte mobilier a été augmenté et qu'il atteint désormais 30% contre 27% précédemment. Il faudra donc amputer de 30% les dividendes repris dans le tableau ci-dessous pour obtenir le montant net.

Dans la colonne "date de paiement" , si la date est suivie par les initiales AG, c'est que je n'ai pas réussi à mettre la main sur le jour du paiement et que j'ai mis la date de l'assemblée générale à la place.

Le rendement est calculé à partir du cours de clôture du dernier jour de cotation de l'année 2016.

Les sociétés ayant un exercice à cheval sur deux années ne sont pas reprises dans le tableau.



Le bilan du cru 2016 est globalement satisfaisant. La moitié (50,5%) des 93 entreprises ont en effet accru la rémunération des actionnaires ce qui est toutefois légèrement inférieur au bilan de l’exercice 2015 avec un total de 53,4%. Pour 36 sociétés (38,7%), c’est le statu quo qui a prévalu. Tout comme l’an dernier, neuf sociétés sur dix ont donc maintenu ou relevé le niveau de leur coupon.

Par contre, pour une dizaine d’entreprises (10,7%) 2016 aura été synonyme de coupon raboté voire tout bonnement supprimé comme chez Campine, Delta Lloyd, Quest for Growth et Zenitel.

Champions de la croissance

Le lauréat de la catégorie de la plus forte croissance du dividende est connu depuis longtemps. Personne n’a réussi à détrôner Sipef qui a plus que doublé son dividende à 1,25 euros (+108,3%). Sept autres sociétés ont gâté leurs actionnaires avec un coupon majoré de 20% ou plus. Il s’agit d’Ageas (+27,3%) , de Bekaert (+22,2%) , de Deceuninck (+20%) , de Jensen Group (+25%) , d’Ontex (+20%) , de Recticel (+29%) et de Texaf (+20%) .

Champions du rendement

En ce qui concerne le rendement brut, pas de grand changement par rapport à notre précédente mise à jour. Une dizaine d’entreprises affichent un chiffre égal ou supérieur à 5% Engie arrive en tête avec un rendement de 8,2%. Elle est suivie par Befimmo (6,4%) et Intervest Offices (5,9%) . Arrivent ensuite, par ordre alphabétique, Ageas (5%), bpost (5,8%), Cofinimmo (5%), Proximus (5,4%), RTL (5,7%), Van de Velde (5,2%) et WDP (5%)

Rappelons, encore une fois, que le rendement est une notion à manier avec des pincettes dans la mesure où un cours de bourse faiblard donne, à dividende inchangé, un rendement supérieur. Engie, par exemple, a vu son action perdre un quart de sa valeur l'an dernier. Le "return" qui intègre évolution du cours et dividende est donc plus parlant en termes de performance.