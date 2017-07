La course au cash des biotechs belges

Le cash, c'est le tuyau d'oxygène qui permet aux sociétés de biotechnologies de financer leur recherche. Et leur survie. Zoom sur l'épaisseur du matelas de liquidités des biotechs cotées sur Euronext Bruxelles.

Davantage que dans beaucoup d’autres secteurs d’activité, le cash est le nerf de la guerre pour les sociétés de biotechnologies. Il représente le tuyau d'oxygène qui les maintient à la vie et leur permet d’avancer dans leurs recherches. Avec un chiffre d’affaires qui pour la grande majorité d’entre elles tourne autour de zéro, les biotechs doivent se tourner vers l’extérieur pour assurer leur financement. Si dans leur phase de lancement, elles peuvent compter sur des spécialistes du capital à risque et/ou sur un noyau d’actionnaires, arrive rapidement l’heure où elles devront remplir à nouveau leurs caisses. Car les essais cliniques coûtent cher, il faut payer le personnel, les bâtiments, les procédures auprès des autorités sanitaires,….

Outre les subsides comme celui de 6 millions d’euros octroyé à Asit Biotech par la Wallonie ou les paiements d’étape qui interviennent dans le cadre de collaboration avec de grands groupes comme celui de 15 millions d’euros attribué récemment à Ablynx par Merck, les biotechs cotées sollicitent aussi les investisseurs pour poursuivre leurs activités. Et assurer leur survie.

Le tableau ci-dessous rassemble les biotechs cotées sur Euronext Bruxelles. Il présente dans sa deuxième colonne le nombre de mois au cours desquels elles peuvent poursuivre leurs activités compte tenu du liquide dont elles disposent (3e colonne) et de leurs dépenses mensuelles (4e colonne).

Nom Cash dispo

en mois Total cash

en caisse € Dépense cash

par mois € Galapagos 107 1,3 milliard 12,1 millions Argen-x 46 180 millions 3,9 millions Ablynx 31 210 millions 6,7 millions Thrombogenics 30 68,7 millions 2,3 miliions TiGenix 26 65,5 millions 2,5 millions Genkyotex 23 18,2 millions 0,8 million Celyad 19 65,7 millions 3,4 millions Biocartis 17 63 millions 3,6 millions MDxHealth 17 31,2 millions 1,8 million Curetis 14 16,9 millions 1,2 million ASIT Biotech 11 13 millions 1,2 million Bone Therapeutics 10 13,9 millions 1,3 million Kiadis Pharma 10 12,2 millions 1,2 million Mithra 9 37,1 millions 4,3 millions



Comme ces chiffres ont été publiés dans le Tijd du 10 juin et datent de la fin mai, ils doivent être mis à jour pour Mithra. La société de biopharmacie spécialisée dans la santé féminine a en effet récolté 26,1 millions d’euros au mois de juin à un prix de 8,4 euros par action, soit une décote de 7,8% par rapport au cours de clôture de la veille.

Placement privé et Nasdaq

Comme chez Mithra, la méthode du placement privé (avec constitution accélérée de livre d’ordres) destiné aux investisseurs professionnels pour émettre de nouvelles actions a la préférence de nombreuses biotechs. Elle offre l’avantage d’une grande rapidité d’exécution –quelques heures peuvent suffire- contre plusieurs semaines pour une augmentation de capital classique. Elle se limite toutefois à un maximum de 10% du capital autorisé et dépouille les actionnaires de leurs droits de préférences. Mais, au final, ceux-ci peuvent aussi profiter de la décote accordée lors du placement privé dans la mesure où le cours a tendance à se réduire d’autant après l’opération. Une occasion de renforcer sa position, si on le désire.

Une autre option pour nos biotechs est de franchir l'Atlantique et de s'introduire sur le Nasdaq. Là, l'appétit pour ce genre d'entreprises est beaucoup plus grand et les fonds se lèvent plus facilement pour autant que l'on puisse séduire ce public averti. Quatre biotechs sont désormais cotées à New York: Galapagos, Argenx , Tigenix et Celyad .

La star des biotechs

Evidemment, vous l’aurez compris, plus le cours de Bourse est élevé et moins il faudra émettre de nouveaux titres pour atteindre le montant souhaité. Ce qui, du même coup, limite la dilution du bénéfice potentiel des actionnaires existants.

Il est donc impératif pour les sociétés de biotechnologies –comme pour toutes les sociétés cotées d’ailleurs- d’organiser, dans la mesure du possible, une augmentation de capital lorsque leur action se porte comme un charme. C’est ce qu’a fait Galapagos en avril dernier. Avec déjà un milliard d’euros dans ses caisses, la société a profité de son cours de Bourse au mieux de sa forme pour lever 364 millions d'euros supplémentaires lors de son entrée sur la Bourse américaine du Nasdaq. Galapagos qui est la star des biotechs sur Euronext Bruxelles avec une capitalisation boursière de 3,4 milliards d’euros a largement de quoi poursuivre ses activités pendant près de neuf ans sans devoir faire appel au marché. Un luxe.

Trois cas urgents

Par contre chez Kiadis Pharma, Bone Therapeutics et ASIT Biotech les caisses auront rapidement besoin d’être renflouées. Pour cette dernière, une augmentation de capital pour le troisième trimestre de 2017 était déjà prévue dans son prospectus d’IPO de l’an dernier. ASIT Biotech a toutefois vu son cours de Bourse presque divisé par deux suite à une mauvaise nouvelle en provenance d’Allemagne, il y a trois semaines. Mais fort opportunément, la biotech a publié le 3 juillet les résultats "spectaculaires" d’une étude déjà présentés deux semaines plus tôt lors d’un congrès européens et portant sur son produit le " gp-Asit ". De quoi faire bondir miraculeusement l’action de 22% en une seule séance…