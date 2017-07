"La faiblesse du cours d'AB InBev est exagérée"

Le numéro un mondial de la bière, AB InBev, publiera ses résultats trimestriels jeudi matin. De quoi donner un peu de tonus à une action à la traîne?

Jeudi matin sous le coup de 7 heures, AB InBev publiera ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2017.

A l’issue des trois premiers mois de l’exercice, le numéro un mondial de la bière avait dégagé un chiffre d’affaires en hausse de 3,7% à 12,9 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes. L’Ebitda, pour sa part avait grimpé de 5,8% à 4,81 milliards de dollars grâce à une croissance des produits et des synergies. Le premier trimestre 2017 était le second en tant que groupe combiné issu de la fusion avec SABMiller. Et les synergies étaient au rendez-vous avec un montant total de 252 millions de dollars.

Consensus

Pour le deuxième trimestre, le consensus des analystes publié par Bloomberg fait était d’un chiffre d’affaires de 14,23 milliards de dollars et d’un Ebitda de 5,24 milliards. Pour le résultat net, le consensus évoque un chiffre de 1,89 milliard.

Lors de la publication des résultats, on sera attentif à l’évolution du marché brésilien qui pèse sur la croissance du groupe et au niveau des nouvelles synergies tirées du rapprochement avec SABMiller.

Cours faiblard

Depuis le début de l’année, le titre AB InBev n’a guère brillé en Bourse avec un recul d’un peu moins de 3% alors que le Bel 20 s'adjugeait 8% sur la même période. A juste titre? "Bien que nous prévoyons des résultats trimestriels peu inspirants, nous considérons que la faiblesse de l’action est exagérée, écrit Wim Hoste, analyste chez KBC Securities. Il estime que le momentum pour les bénéfices va croître au cours du second semestre grâce au Brésil et aux synergies tirées de la fusion. Wim Hoste maintient sa recommandation à "acheter" et son objectif de cours à 115 euros.

Sur l’ensemble des analystes répertoriés par Bloomberg qui suivent la valeur, 24 recommandent de l’acheter, 11 de la conserver et un de la vendre. L’objectif de cours moyen atteint 112,6 euros avec un maximum de 128 euros et un minimum de 90 euros.