Le nouveau "big short" de Wall Street

La bande-annonce de "The Big Short"

"The Big Short" c’est le titre d’un livre et d’un film qui raconte comment deux investisseurs américains ont pris des positions à la baisse (“short”) sur le marché du logement avant la crise financière de 2008.

Pour certains spéculateurs de Wall Street, le prochain "big short" sur le marché du crédit américain pourrait être celui des centres commerciaux. Comme le note Bloomberg, ce n’est pas un secret que le centres commerciaux luttent depuis des années alors que les Américains réalisent la plupart de leurs achats en ligne.

Ce qui a changé cette fois c’est qu’ils sont désormais dans le collimateur de fonds spéculatifs qui estiment que certains d’entre eux pourraient crouler sous leurs dettes comme l’ont fait beaucoup de propriétaires il y a près de 10 ans lors de la crise des "subprimes".

365 milliards de dollars

La cible de ces "hedge funds": les titres adossés à des prêts souscrits par des centres commerciaux et des exploitants de "shopping centers" aux abois. Avec les mauvaises nouvelles qui s’accumulent pour des chaînes de renom comme Macy’s et J.C.Penney (fermetures de magasins), les paris à la baisse contre ces actifs (les "commercial mortgage-backed securities " ou CMBS) se sont mis à grimper. Les positions short sur deux des tranches les plus risquées de CMBS ont bondi à 5,3 milliards le mois dernier, un saut de 50% par rapport à l’an dernier.

Attention, toutefois. Personne ne suggère qu’il y ait ici une bulle qui serait comparable à la taille de prêts "subprimes" ou que l’envergure des défauts soit d’un niveau identique. Après tout, seule une infime fraction du marché de CMBS évalué à 365 milliards de dollars est actuellement concernée. Et rien ne dit que ces positions "short" seront rapidement rentables.

Mais, souligne Blomberg, les investisseurs baissiers sont convaincus que la mort inévitable du commerce de détail conduira à de grosses pertes lorsque les défauts commenceront à s’empiler.

