Les gagnants du Bel 20 et des biotechs en 2017

On profite de la torpeur régnant sur les marchés pour dresser un premier palmarès des sociétés du Bel 20, des biotechs et des holdings belges depuis le mois de janvier. Tableaux à l'appui.

Comme il fait relativement calme sur les marchés boursiers ce jeudi, c’est l’occasion de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur pour épingler les bons et les moins bons élèves depuis le début de cette année. Un travail accompli par Tom Simonts de Bolero.

Au sein du Bel 20, Umicore prend la première marche du podium avec un bond de 22%. ING et KBC se distinguent avec des gains respectifs de 17% et 19% depuis le mois de janvier. Elles profitent d’un effet sectoriel plus général. Aperam est la seule valeur dans le rouge (-7%). L’indice, lui, affiche une progression de 9,2%. Elle atteint 15,8% sur les douze derniers mois.

Du côté des sociétés de biotechnologies, le bilan est beaucoup plus contrasté. Celyad l’emporte haut la main avec un bond de 56%. La biotech a bien récupéré après sa chute de mi-2016 causée par les résultats décevants du C-Cure.

Pour Galapagos qui affiche un beau parcours sur les douze derniers mois (+40%), l’année 2017 se révèle moins faste (+7,3%) avec une chute de 17% sur les trois derniers mois.

Pour trois biotechs, 2017 prend carrément des allures d’annus horribilis. IBA (-30%) rencontre des problèmes liés à sa croissance, Kiadis (-29%) qui a touché un plus bas historique a dû lever des fonds pour poursuivre ses activités et Asit Biotech a été prié de revoir sa copie par l’autorité sanitaire allemande.

En ce qui concerne les holdings, KBC Ancora (+14%) profite de la belle tenue de KBC tandis que Solvac (+17%) a amplifié les gains engrangés par Solvay (+10%). Quelques holdings sous-performent le Bel 20. C’est le cas de Bois Sauvage (+6%), de la Gimv (+1,6%), de Tubize (+3,5%) holding de contrôle d’UCB (+0,2%) et de la Sofina (+1,3%).