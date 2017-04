Les robots conseillers, comment ça marche?

© MBO

Venues des États-Unis, les fintechs et les robots conseillers font leur apparition dans le secteur bancaire européen. Quelles sont les spécificités, leurs offres? Quelle est leur stratégie d'investissement? Et quels sont les avantages pour un investisseur? Pour en discuter, L'Echo vous propose un chat spécial en compagnie de Keytrade Bank et Easyvest. Rejoignez-nous ce mercredi 19 avril dès 12h30!

Vous pouvez dès à présent vos questions dans le chat ci-dessous: Chat vidéo (1)

Source : L'Echo