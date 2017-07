Pour les délits d'initié, évitez Google!

Un jeune chercheur a été pris la main dans le sac dans une affaire de délit d'initié. Il a eu la mauvaise idée de se renseigner sur internet sur la meilleure manière de commettre son forfait.

On a beau afficher un parcours professionnel ou académique de haute facture cela ne fait pas spécialement de vous quelqu’un de suffisamment malin pour échapper au gendarme de la Bourse américain. Quand, en plus, on utilise un moteur de recherche sur le net pour apprendre comment il faut procéder pour tromper la vigilance de la SEC, il ne faut pas s’étonner de voir deux hommes en costume cravate frapper à votre porte.

C’est ce qui est arrivé à Fei Yan. Agé de 31 ans au moment des faits, notre apprenti délinquant par ailleurs chercheur scientifique dans une institution académique du Massachussets a voulu améliorer son quotidien. Profitant d’informations privilégiées obtenues par son épouse avocate d’affaires, il a acquis fin de l’année dernière, des actions et des options sur deux sociétés, Mattress Firm Holding et Stillwater Mining Company, qui allaient être la cible d’acquisition. Profit engrangé: 120.000 dollars.

120.000$ C'est le profit qu'a tiré Fei Yan de ses opérations boursières illégales réalisées à partir d'informations d'initiés.

Mais via l’analyse de données, la SEC a vite repéré ces achats douteux. Et les équipes d’enquêteurs ont dû s’écrouler de rire quand ils ont analysé le PC de Fei Yan et qu’ils sont tombés sur la requête "Comment la SEC détecte les transactions inhabituelles?".

Essayant de jouer au fin renard, notre scientifique a utilisé le nom de sa mère qui vit en Chine pour ouvrir un compte titres devant servir à commettre son forfait. Une idée qu’il a sans doute trouvé sur le net après avoir lancé la recherche "Délit d’initié sur un compte international" rapporte la SEC.

L’enquête est toujours en cours. Notre ami qui est donc toujours supposé innocent risque de devoir rembourser les sommes mal acquises doublées d’intérêts et d’amendes.

Google est ton ami me dit souvent mon beau-frère. Oui, mais c'est aussi une balance…