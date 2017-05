Pourquoi Celyad a bondi de 50% en 10 jours

Après avoir perdu près de la moitié de sa valeur en juin dernier, l'action de la biotech wallonne a pris 125% depuis le début de l'année et 55% ces 10 derniers jours. Voici les raisons de ce rebond dont l'ampleur laisse perplexe.

On peut dire que l’action de la biotech Celyad fait preuve d’une résilience hors du commun. Le coup de massue, les actionnaires s’en souviennent certainement, est intervenu fin juin de l’année dernière: les résultats d’un essai clinique évaluant la thérapie cellulaire C-Cure pour des maladies cardiaques se sont révélés insuffisants. Exit les espoirs pour les patients et les investisseurs. En l’espace de quelques jours, le titre a perdu près de la moitié de sa valeur...

Mais, depuis le mois de janvier de cette année, l’action a retrouvé de l’allant et affiche une progression de plus de 125%. Ces derniers jours, le titre s’est même véritablement envolé s’adjugeant 55% entre le 28 avril et le plus haut atteint ce mardi 9 mai. Et cela, dans des volumes très largement supérieurs à la moyenne quotidienne. Le 2 mai, par exemple, 276.599 titres ont changé de mains pour une moyenne quotidienne sur l’année de 32.660 parts.

Voici comment ce bond récent peut s’expliquer même si son ampleur laisse quelque peu perplexe:

• Le 28 avril, la biotech qui se concentre désormais sur les thérapies cellulaires en immuno-oncologie a annoncé des progrès dans son essai Think de phase 1 mené en Europe et aux Etats-Unis. Un patient a reçu une deuxième dose de son produit NKR-2. Elle affirme, en outre, avoir observé un profil de sécurité favorable rapporté sur tous les patients traités jusqu'à présent. L’objectif de Celayd est de tester le NKR-2 sur sept cancers. A lire: Celyad ou le recentrage sur l'immuno-oncologie

• Fort de ces résultats, KBC Securities décide de relever, le même jour, son objectif de cours sur la valeur de 21,5 à 31,5 euros et maintient sa recommandation à "accumuler". La veille le titre valait 28 euros. Le lendemain, il a gagné 4,8%.

• Quelques jours plus tard, le 2 mai, la biotech de Mont Saint-Guibert annonce l’octroi au géant suisse Novartis d’une licence non-exclusive portant sur l’utilisation de cellules CAR-T allogéniques. En contrepartie, elle reçoit 96 millions de dollars et d’éventuelles royalties. Nouveau bond du titre: +5,65%. A lire: Celyad conclut un accord de licence avec Novartis

• Le 4 mai, le Dr John Savin analyste chez Edison Investment Research, un broker très peu connu chez nous, fixe un objectif de cours de 52,25 euros, le plus élevé parmi les 6 analystes recensés par Bloomberg qui couvrent la valeur en Europe. Il y a deux ans, son objectif de cours rivalisait avec des sommets himalayens: 121 euros… A nouveau, grimpette du titre: +4,3%

• Ce mardi 9 mai, inversement de tendance aussi brusque qu’inexpliqué en pleine séance. Vers midi, le titre a commencé à dégringoler pour perdre plus de 9% avant d’être réservé à la baisse pour calmer les esprits. En matinée, il avait grimpé de plus de 7%. Cette fois encore, les volumes ont été hors normes avec, vers 15h, plus de 235.000 titres échangés. Peut-être faut-il trouver une raison à ce phénomène aux Etats-Unis où Celyad est également cotée...

Au gendarme des marchés financiers, la FSMA, de découvrir si toutes ces transactions ont été opérées en respectant scrupuleusement l’égalité entre actionnaires.

En attendant, l’action Celyad devrait encore connaître quelques soubresauts notables comme c’est le lot de nombreuses biotechs. Ils seront rythmés par l’évolution des progrès de l’étude Think et par la recherche d’un partenaire pour développer ce qui peut encore l’être dans le C-Cure évoqué au début de cet article.