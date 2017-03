Si Le Pen gagne, l'euro pourrait toucher un plus bas de 15 ans

En cas de victoire du FN aux présidentielles françaises, une majorité d'économistes sondés par Bloomberg voient l'euro atteindre la parité avec le dollar, voire passer sous ce seuil.

Je ne sais pas vous, mais pour moi la campagne pour les présidentielles françaises représente un vrai régal quotidien. Une praline de pur bonheur dont le fourrage surprise ne déçoit jamais. Elle écrase en rebondissements, trahisons, suspense et petites phrases assassines l’émission de télé-réalité la plus retorse.

De l’illuminé "populiste mondain" Macron, version aspartame de Valls, à l’égocentré holographique Mélenchon qui préfère se couper un bras plutôt que de s’allier avec le pâlichon Hamon le candidat d’un PS en voie d’extinction, en passant par le mis en examen en costard et montre de luxe Fillon, et la fille de son père qui rêve de revenir aux trente glorieuses version franc lourd et immigration légère, chaque jour nous apporte un plat de lentilles saupoudré de caviar. Sans parler de ce pauvre François qui la tête dans un nuage de pluie attend impatiemment le mois de mai pour s’enfuir en scooter. Très loin.

Macron, président...à 61%

Mais au delà de ce spectacle hautement addictif, il ne faut pas oublier que ce sont le sort d’un pays et de l’idéal européen qui vont se jouer le 23 avril et le 7 mai. Dans l’état actuel des débats et des sondages, peu de chances de voir émerger du premier tour les frères ennemis de la gauche de la gauche. Par contre, Marine Le Pen reste bel et bien dans les starting block pour le second tour.

Les marchés croient peu à une victoire du FN mais restent très prudents. D’après une enquête menée par Bloomberg auprès de 39 économistes, la probabilité de voir Emmanuel Macron accéder à la présidence est de 61% pour 20% pour Marine Le Pen et de seulement 18% pour François Fillon.

Euro et livre, même combat

Si la présidente du FN remporte la victoire, l’euro risque bien de chuter pour atteindre un plus bas de 15 ans. La monnaie unique dévisserait à un dollar, voire en dessous, estiment une majorité des économistes interrogés par Bloomberg. Cinq d’entre eux la voient même passer sous les 0,95 dollar. Rappelons que la candidate du FN a l’intention d’organiser un référendum sur l’euro et de re-libeller la dette du pays.

Un déclin vers la parité avec le dollar pour la première fois depuis 2002 représenterait une chute de plus de 7% par rapport aux niveaux actuels (1,08$). S’il passe sous les 0,95 dollar, il encaisserait un recul de 12%.

Lors d’une enquête similaire menée avant le référendum sur le Brexit, la majorité des économistes avaient tablé sur une chute sous les 1,35 dollar si la décision de quitter l’Union l’emportait. Une estimation qui s’est concrétisée, la livre dévissant de 10% à un plus bas de 31 ans à 1,3229 dollar.