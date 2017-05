Le Bel 20 à 4.000 points pour la 1ère fois depuis 2008

Depuis plusieurs jours, le Bel 20 se comporte mieux que les principaux indices des places boursières voisines. Il a même réussi à retrouver le seuil des 4.000 points qu’il avait abandonné il y a bien longtemps déjà. Et les indices Bel Small et Bel Mid des plus petites valeurs caracolent pour leur part à des sommets historiques...