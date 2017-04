Les premiers dividendes ont été détachés à Bruxelles

Ce n’est pas toutes les semaines que cela arrive. L’indice Bel 20 a davantage performé que les indices Bel Small et Bel Mid au cours des cinq derniers jours. Il est trop tôt pour justifier cela, et en tous cas pour affirmer que cette tendance se maintiendra à coup sûr dans les prochaines semaines. On peut toutefois le supposer, si l’on sait que les investisseurs internationaux, qui arrivent de plus en plus nombreux en Europe, s’activent en priorité sur les actions liées aux principaux indices généralement plus liquides. Et cela d’autant que les petites et moyennes valeurs ont mieux tenu la route ces dernières années que les grandes capitalisations.