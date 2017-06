Solvay et X-Fab sont les actions préférées pour le reste de l'année

Le groupe chimique belge est en tête des actions préférées des analystes, selon notre enquête semestrielle. L’action étrangère préférée est le fabricant de puces X-Fab.

Quinze équipes belges d’analystes ont confié à L’Echo et au Tijd leur liste d’actions préférées pour le second semestre. L’action belge préférée est la même qu’il y a douze mois: Solvay avait alors été plébiscité par plus de la moitié des analystes. Depuis lors, le cours de Solvay a progressé trois fois plus que le Bel 20. Mais le potentiel n’est pas encore épuisé, estiment les experts qui misent sur Solvay comme investissement à long terme.

Les analystes ont aussi communiqué leur sélection d’actions étrangères préférées. X-Fab, introduite depuis trois mois à la Bourse de Paris, décroche la palme. Melexis est le plus gros client du fabricant de puces mais les liens entre les deux sociétés ne s’arrêtent pas là: ses CEO sont mariés. Françoise Chombar (Melexis) et Rudi De Winter (X-Fab) contrôlent les deux sociétés via le holding Xtrion, avec Roland Duchâtelet.

