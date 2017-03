Comment investir dans les mégatendances?

Nous vivons plus longtemps, les ordinateurs font de plus en plus de choses à notre place et la durabilité est devenue un paramètre incontournable. Si vous voulez surfer sur les grandes tendances que sont le vieillissement ou la robotisation par exemple, vous pouvez investir dans des fonds thématiques. Le tout est d’éviter les bulles médiatiques et de déceler les tendances qui résisteront au temps.