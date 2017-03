Briefing actions (14 mars) - Engie, Umicore, AB InBev, Ahold Delhaize, KBC, bpost, Telenet, Ontex, Nyrstar, Agfa, Montea, Lotus, Econocom

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

>Umicore a acquis les 50% d'une coentreprise active dans les catalyseurs automobiles pour 82 millions d'euros et en dévient l'unique propriétaire. Notre article.

>Umicore a acquis, la semaine dernière, 55.000 actions propres à un prix unitaire moyen de 48,82 euros par action.

>KBC : Exane a relevé son objectif de cours à 67 euros contre 64 euros avant. La recommandation reste à " surperformer ".

>Bpost: RBC Capital Markets entame le suivi de la valeur avec une recommandation à " neutre " et un objectif de cours de 23 euros.

>Engie envisagerait de soumettre une offre de reprise à Innogy, la division des énergies renouvelables de RWE. La valeur de marché d'Innogy, dont font notamment partie les fournisseurs d'énergie néerlandais Essent et belge Essent.be, atteindrait environ 18,6 milliards d'euros.

>Ahold Delhaize a vendu 5 magasins et un projet en Belgique afin de satisfaire aux conditions imposées par l'autorité de la concurrence dans le cadre de la fusions des deux groupes. Notre article.

>Ahold Delhaize a acquis, la semaine dernière, 1.112.266 actions propres au prix unitaire moyen de 20,35 euros.

>David Almeida, CIO ("chief integration officer") chez AB InBev a acquis, le 10 mars, 85.000 certificats AB InBev au prix unitaire de 107,61 dollars, soit un total de 9,15 millions de dollars.

>Ageas a acquis, la semaine dernière, 99.970 actions propres au prix unitaire moyen de 36,58 euros.

>La participation du groupe BlackRock dans Ontex est passée sous le seuil des 3% à la date du 9 mars.

>Telenet a acquis, la semaine dernière, 51.500 actions propres à un prix unitaire moyen compris entre 54,28 euros et 55,38 euros.

>La SIR Befimmo revend à CBRE les trois immeubles interconnectés du complexe Brederode, à proximité du Palais royal. Montant de la transaction: 122 millions d'euros.Notre article.

>Agfa : KBC a relevé son objectif de cours à 4,8 euros contre 4,2 euros avant. La recommandation reste à " accumuler ".

>La participation de BlueMountain Capital Management dans Nyrstar est passée sous le seuil des 3% à la date du 9 mars pour atteindre 0%.

>A la date du 9 mars, Norges Bank a déclaré détenir une participation effective de 1,9% et une participation potentielle de 1,86% dans Nyrstar, soit un total de 3,76%.

>Wayland Real Estate et Montea ont signé un accord pour le développement du “LogistiekPark A12”, un parc de 206.000 m² dont plus de 130.000 m² peuvent être consacrés à l’immobilier logistique. Wayland Real Estate et Montea finalisent actuellement le plan directeur qui sera dévoilé prochainement. Le communiqué.

>Lotus Bakeries a décidé d’intégrer une nouvelle fonction au comité exécutif, celle de CEO Natural Foods. Elle sera assurée par Isabelle Maes, actuellement CFO de Lotus Bakeries. Mike Cuvelier devient le nouveau CFO de Lotus Bakeries. Le communiqué.

>BNP Paribas a accru sa position vendeuse dans Econocom passant de 1,61% du capital à 1,70% à la date du 10 mars.

>A tenir à l’œil ce mardi. Allemagne. Confiance des investisseurs (Zew) mars à 11h. Zone euro. Production industrielle janvier à 11h.