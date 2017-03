Briefing actions (16 mars) - Proximus, Bekaert, ING, Befimmo, Bone Therapeutics, Celyad, Euronav, Zetes, Jensen, CP Invest...

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

>Proximus a émis un nouvel emprunt obligataire à 5 ans pour un montant de 500 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels. Le taux d’intérêt est fixé à 0,5%. Les fonds levés serviront à refinancer de la dette existante ainsi que des échéances à court terme.

>Suite à la hausse des actions détenues en garantie, la Norges Bank détient désormais 3% du capital de Bekaert.

>L'ancien Premier ministre Jan Peter Balkenende est pressenti pour sièger au conseil d'administration du groupe ING. Notre article.

>Millennium International Management a déclaré détenir, à la date du 14 mars, une position vendeuse sur Befimmo représentant 0,50% du capital.

>BNP Paribas a accru sa position vendeuse sur Econocom passant de 1,70% du capital à 1,81% du capital à la date du 14 mars.

>Avec une trésorerie évaluée à 20,3 millions d'euros, Bone Therapeutics dispose de moyens suffisants pour poursuivre ses objectifs jusqu'au 2e trimestre 2018. Notre article.

>Celyad signale que le bureau américain des brevets a décidé de rejeter une nouvelle demande de réexamen de son brevet américain relatif aux lymphocytes T primaires humains exprimant un récepteur antigène chimérique (CAR) et modifiés pour être déficients en récepteurs de lymphocytes T (TCR) et exprimer un récepteur antigénique chimérique (CAR). Le communiqué.

>Kiadis Pharma va présenter des informations sur la phase III de l’ATIR 101 et de la phase I/II de l’Atir 201 lors d’un congrès qui se tiendra les 27 et 28 mars. Le communiqué.

>Dans son communiqué relatif à ses résultats définitifs, Euronav se montre toujours aussi sombre sur les perspectives du secteur du transport pétrolier. Le communiqué.

>Zetes a publié ses résultats annuels mercredi soir. Lire notre article ici.

>Jensen Group a publié ses résultats annuels mercredi soir. Le communiqué ici.

>Global Graphics a publié ses résultats annuels mercredi soir. Le communiqué ici.

>Un placement privé de 1.570.000 actions nouvelle Care Property Invest a été organisé avec succès au prix unitaire de 19,25 euros et cela dans le cadre de l’acquisition du centre de services de soins et de logement avec des résidences services " Les Terrasses du Bois " à Watermael-Boitsfort. Notre article.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Résultats après Bourse de Brederode et de ThromboGenics. Assemblée chez Quest for Growth. Royaume-Uni. Banque d’Angleterre décision sur les taux à 13h. USA. Permis de bâtir et mises en chantier.