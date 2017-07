Briefing actions (18 juillet) - Cofinimmo, Ageas, Colruyt, Telenet, Ahold Delhaize, Montea, Avantium

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

Lire plus

>Pour les responsables américains, le site récemment délaissé par Axa à Boitsfort est l’endroit idéal… mais ils le réaffirment: à condition de pouvoir tout raser et reconstruire. "No way!" rétorquent les responsables publics. Le projet est au milieu du lac, au grand dam du propriétaire, Cofinimmo. Notre article.

>Ageas a acquis, la semaine dernière, 95.086 actions propres au prix unitaire moyen de 37,57 euros.

>Colruyt a acquis, entre le 10 juillet et le 12 juillet 49.404 actions propres à un prix unitaire compris entre 44,72 euros et 44,99 euros et détient désormais 3,42% de son propre capital.

>Telenet a acquis, la semaine dernière, 36.879 actions propres à un prix unitaire compris entre 54,42 euros et 56 euros.

>Ahold Delhaize a acquis, la semaine dernière, 1.602.346 actions propres au prix unitaire moyen de 17,04 euros.

>Montea lance un deuxième projet situé au parc logistique à Camphin-en-Carembault en France avec cette fois le Groupement des bières spéciales (GBS). Le bail porte sur neuf ans et concerne un bâtiment dune surface de 24.400 m² environ. La valeur d’investissement s’élève à 14,1 millions d’euros. Notre article.

>Avantium va installer une bio-raffinerie pilote au sein du Chemie Park Delfzijl aux Pays-Bas. Le groupe a conclu un contrat avec AkzoNobel pour l’installation de l’usine pilote. Le communiqué.