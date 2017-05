Briefing actions (2 mai) - Galapagos, AB InBev, GBL, ING, Ahold Delhaize, Celyad, Ablynx, Thrombo, MDxHealth, Atenor, Van de Velde, Picanol

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

>Galapagos : Jefferies a relevé son objectif de cours à 110 euros contre 80 euros avant. La recommandation reste à " acheter ".

>Galapagos a présenté des données pré-cliniques du GLPG 1972 lors d’un congrès annuel consacré à l’ostéoarthrite qui s’est tenu le 29 avril à Las Vegas. Le communiqué.

>ING :

*Credit Suisse a relevé son objectif de cours à 15 euros contre 14,5 euros avant. La recommandation reste à " neutre ".

*Macquarie a relevé son objectif de cours à 16,5 euros contre 15,5 euros avant. La recommandation reste à " surperformer ".

>AB InBev cote ex-dividende de 2 euros bruts.

>GBL cote ex-dividende de 2,93 euros bruts.

>Ahold Delhaize a acquis, la semaine dernière, 696.584 actions propres à un prix unitaire moyen de 18,9 euros.

>Celyad a accordé une licence non exclusive au géant suisse Novartis sur ses brevets relatifs à l’utilisation de cellules CAR-T allogéniques. Contrepartie pour Celyad: un maximum de 96 millions de dollars et des royalties. Notre article.

>La SIR Qrf cotée sur Euronext Bruxelles s’empare d’un portefeuille de commerces de marque situés dans cinq centres-villes aux Pays-Bas: un investissement de 28,8 millions d’euros. Notre article.

>MDxHealth signale que MediNcrease Health Plans a conclu un accord pour rendre le ConfirmMFx et le SelectMDx disponibles à ses 5,5 millions clients. Le communiqué.

>L’équipe de recherche de ThromboGenics associée à des experts va présenter 12 papiers et posters comprenant les résultats de nouvelles recherches ophtalmiques lors d’un congrès qui se tiendra du 7 au 11 mai. Le communiqué.

>Ablynx a achevé le recrutement des 145 patients pour son étude de phase 3 " Hercules " du caplacizumab pour le traitement d’une maladie extrêmement rare et mortelle du sang. Le communiqué.

>Immo-Beaulieu signale que l’exclusivité accordée à Atenor jusqu’au 30 avril sur l’immeuble situé avenue de Beaulieu est venue à échéance sans que la transaction proposée ait été confirmée. Le dialogue entre les parties se poursuite.

>Atenor cote ex-dividende de 2,04 euros brut.

>Van de Velde cote ex-dividende de 2,25 euros brut.

>Picanolcote ex-dividende de 0,10 euro brut.

>A tenir à l’œil ce mardi. Belgique. Assemblées chez Home Invest Belgium et ThromboGenics. Résultats de Home Invest Belgium et de Vastned Retail Belgium. Zone euro. Indicateur PMI industrie avril à 10h. Chômage mars à 11h. USA. Résultats : Apple, Gilead, MasterCard, Merck & Co, Mondelez International, Pfizer.