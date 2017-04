Briefing actions (20 avril) - GBL, Telenet, Engie, Colruyt, Solvay, Aperam, Cofinimmo, Aedifica, Nyrstar, Melexis, Thrombo, Fagron, IBA...

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

>Van de Velde: Degroof Petercam a réduit son objectif de cours à 56 euros contre 60 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

>Fagron: ING a relevé son objectif de cours à 14,5 euros contre 11,5 euros avant. La recommandation reste à "acheter".



>GBL : HSBC a relevé son objectif de cours à 95 euros contre 87 euros avant. La recommandation reste à " conserver ".

>Telenet : Credit Suisse a relevé son objectif de cours à 61 euros contre 52 euros avant. La recommandation reste à " surperformer ".

>Engie va redéfinir les missions et la taille de son siège. Actuellement réparti sur trois sites, le projet prévoit une bi-localisation de son siège à Paris et Bruxelles et la fermeture du siège à Londres. Ce projet de réorganisation prévoit la suppression nette de 504 postes, dont 116 en Belgique.

>Colruyt s’est résolu à fournir un gros effort financier pour renflouer les comptes de deux de ses filiales spécialisées, Bio-Planet et Dreambaby. Il vient d’injecter la bagatelle de 42 millions d’euros. Notre article.

>Denis Solvay, administrateur de Solvay, a vendu, le 30 mars dernier, 15.000 actions Solvay au prix unitaire moyen de 113,5 euros soit un montant total de 1,7 million d’euros.

>Aperam : Goldman Sachs a relevé son objectif de cours à 55 euros contre 53,5 euros avant. La recommandation reste à " acheter ".

>Cofinimmo : Kepler Cheuvreux a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à " acheter " et un objectif de cours de 125 euros.

>Aedifica : Kepler Cheuvreux a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à " conserver " et un objectif de cours de 67 euros.

>Och-Ziff Management Europe a réduit sa position vendeuse dans Nyrstar passant de 1,24% du capital à 1,07% à la date du 18 avril.

>Les résultats trimestriels de Melexis affichent une croissance à deux chiffres et sont globalement en ligne avec les attentes des analystes. Melexis est confiante pour 2017. Notre article.

>Sipef s'attend pour ce deuxième trimestre à une hausse de production plus réduite. Le producteur belge d'huile de palme mise donc davantage sur une normalisation des volumes de production. Notre article.

>Les études cliniques du THR-149 de ThromboGenics un traitement potentiel de l'œdème maculaire diabétique devraient commencer au début de l'an prochain. Notre article.

>Le fabricant de lingerie féminine Van de Velde prévoit une diminution de son Ebitda en 2017 en raison d'une stagnation des ventes et d'une accélération des investissements. Notre article.

>Norges Bank a déclaré détenir, à la date du 5 avril une participation de 2,93% dans le capital d’IBA.

>Wereldhave Belgium prévoit un résultat net 2017 "légèrement inférieur" à celui de 2016. Côté résultats trimestriels, la société fait état de revenus locatifs de 12,9 millions d'euros, contre 12,3 millions un an auparavant. Notre article.

>Curetis a reçu le marquage européen pour sa cartouche de diagnostic visant les infections intra-abdominales. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Confiance des consommateurs avril à 15h. Résultats d’Econocom après Bourse. AG et AGE chez Nyrstar. Zone euro. Confiance des consommateurs avril à 16h. USA. Résultats : Bank of New York Mellon, PPG Industries, Verizon, Visa.