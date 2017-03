Briefing actions (23 mars) - UCB, Ontex, Solvay, IBA, Bekaert, Celyad, Miko, Eckert & Ziegler, CP Invest

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

>UCB a indiqué que l’office américain des brevets (USPTO) a confirmé la validité de la licence RE38551 relative au Vimpat, le médicament anti-épileptique d’UCB. Le communiqué.

>Via un placement accéléré sans droit de préférence auprès d'investisseurs institutionnels, Ontex a rempli ses caisses à hauteur de 221 millions et au prix de 29,5 euros par action. On ne sait pas si GBL qui détient 19,98% du capital à souscrit de nouveaux titres. Notre article.

>Norges Bank a franchi, à la baisse, le seuil de 3% dans le capital de Bekaert et détenait, à la date du 14 mars, une participation de 2,93%.

>Solvay : Barclays a relevé son objectif de cours à 105 euros contre 95 euros avant. La recommandation reste à " neutre ".

>Le résultat opérationnel récurrent d’IBA qui était attendu à 33 millions d'euros atteint les 37 millions, un niveau record. Pour 2017, IBA table sur une croissance des revenus comprise entre 15 et 20%. Dividende de 0,29 euro brut. Notre article.

>IBA : Degroof Petercam a relevé son objectif de cours à 56 euros contre 45 euros avant. La recommandation reste à " conserver ".

>La biotech Celyad dispose d'une trésorerie de 82,6 millions qui doit lui permettre de financer ses programmes et ses besoins jusqu'à la mi-2019. Notre article.

>Miko a bouclé une année record, grâce à une belle commande décrochée par son partenaire indonésien. Le dividende augmente de 10% à 1,54 euro brut. Notre article.

>Miko : KBC a relevé son objectif de cours à 125 euros contre 115 euros avant. La recommandation reste à " accumuler ".

>Eckert & Ziegler Bebig une société active dans le traitement du cancer a dégagé son premier bénéfice sur ses trois derniers exercices. Le titre bondissait de 18% en matinée. Notre article.

>Care Property Invest : Degroof Petercam a relevé sa recommandation à " accumuler " contre " conserver " avant. L’objectif de cours passe de 19 euros à 21,6 euros.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Confiance des chefs d’entreprise mars à 15h. Zone euro. Confiance des consommateurs mars à 16h. USA. Ventes de nouvelles maisons février à 15h.