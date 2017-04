Briefing actions (27 avril) - Telenet, Proximus, Engie, Solvay, Umicore, Exmar, Euronav, Nyrstar, Tessenderlo, Mithra, MDx, Biocartis

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

>Les résultats trimestriels du câblo-opérateur Telenet sont globalement en ligne avec les attentes des analystes. Le taux euro/dollar et les produits dérivés ont gonflé le bénéfice net. Notre article.

>En renouvelant leur partenariat, Proximus et Vodafone pourront bénéficier de la taille de l'un et de l'expertise locale de l'autre, une force notamment pour les multinationales actives en Belgique. Notre article.

>Engie : Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à " neutre " contre " surpondérer " avant. L’objectif de cours passe de 18 euros à 14 euros.

>BlackRock a franchi, à la baisse, le seuil de 3% dans le capital de Solvay.

>Umicore cote ex-dividende final de 0,7 euro brut.

>Le transporteur de gaz Exmar discutait depuis des mois avec les Néerlandais de Vopak pour lui céder ses activités FSRU. Finalement, il n'en sera rien. L'opération était toutefois importante pour alléger la dette d'Exmar. Notre article.

>Nyrstar a bouclé l’augmentation d’une facilité de financement multi-devises (" structured commodity trade finance facility ") qui passe de 400 millions d’euros à 500 millions. Le communiqué.

>BlackRock Institutional Trust Company a accru sa position vendeuse dans Nyrstar passant de 0,60% du capital à 0,73% à la date du 25 avril.

>Euronav : KBC a réduit son objectif de cours à 8 euros contre 8,5 euros avant. La recommandation reste à " accumuler ".

>Le groupe chimique Tessenderlo clôt un exercice trimestriel en progression. Il confirme ainsi ses prévisions pour son exercice annuel. Notre article.

>Tessenderlo : KBC a relevé son objectif de cours à 37 euros contre 34 euros avant. La recommandation reste à " conserver ".

>Mithra : ING a abaissé sa recommandation à " conserver " contre " acheter " avant. L’objectif de cours passe de 14 euros à 10 euros.

>Selon Biocartis, le volume commercialisé de ses cartouches de diagnostic utilisées sur ses plateformes Idylla a été multiplié par 4,5. La biotech a confirmé ses objectifs pour 2017. Notre artricle.

>La biotech MDxHealth vend sa technologie qui est utilisée par l’Américain Exact. A la place de royalties annuelles, MDxHealth recevra une somme unique de 15 millions de dollars. Notre article.

>WDP cote ex-dividende.

