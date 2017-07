Briefing actions (28 juillet) - Proximus, Bekaert, AB InBev, Galapagos, Engie, Cofinimmo, KBC, bpost, Ontex, Elia, Econocom, Banimmo, QfG...

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

>L'opérateur télécoms Proximus a renforcé sa base de clients au deuxième trimestre et a confirmé ses objectifs pour l'année en cours. Sa filiale BICS, par contre, se porte moins bien. Notre article.

>Bekaert est bien parti pour rencontrer ses prévisions en fin d'année. Son premier semestre a en effet été bouclé sur un chiffre d'affaires record. Mais moins bon qu'espéré par les analystes. L'action chute en Bourse. Notre article.

>Les résultats semestriels d’Engie sont marqués par un retour de la croissance organique, grâce à ses mesures d'économies notamment. Notre article.

>La perte opérationnelle de Galapagos a augmenté au premier semestre 2017, tandis que sa trésorerie continue de gonfler. La biotech belge annonce par ailleurs un paiement de 6 millions d'euros par le laboratoire Servier en échange d'une licence pour un traitement contre l'arthrose. Notre article.

*SocGen a réduit son objectif de cours à 108 euros contre 110 euros avant. La recommandation reste à " conserver ".

*Credit Suisse a relevé son objectif de cours à 118 euros contre 117 euros avant. La recommandation reste à " surperformer ".

*Jefferies a relevé son objectif de cours à 120 euros contre 115 euros avant. La recommandation reste à " acheter ".

*Bernstein a relevé son objectif de cours à 106 euros contre 103 euros avant. La recommandation reste à "neutre ".

*Kepler Cheuvreux a relevé son objectif de cours à 123 euros contre 118 euros avant. La recommandation reste à " acheter ".

>Ontex: Kepler Cheuvreux a réduit son objectif de cours à 31 euros contre 34 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

>Les résultats affichés à mi-exercice par Cofinimmo, la première société immobilière réglementée en termes de volume d'actifs, sont globalement positifs, et financièrement et en termes de projets en cours. Mais un actif à l'avenir incertain assombrit à lui seul l'horizon. Notre article.

>BlackRock a franchi, à la hausse, le seuil de 3% dans bpost pour atteindre 3,03%.

>KBC: Morningstar a abaissé sa recommandation à " conserver " contre " acheter avant.

>A l'issue du premier semestre, Elia, le gestionnaire du réseau de transport électrique en Belgique, a enregistré un bénéfice net en hausse de 31% à 111 millions d'euros. Notre article.

>Financière de Tubize: Degroof Petercam a abaissé sa recommandation à " conserver " contre " accumuler " avant. L’objectif de cours passe de 66 euros à 61 euros.

>Econocom a dévoilé un bénéfice en nette hausse pour le premier semestre et, grâce au report de plusieurs affaires, s'est permis de confirmer ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2017. Notre article.

>Banimmo se redresse et dévoile de bons chiffres pour le premier semestre de l'année avec notamment un chiffre d'affaires qui a plus que triplé en un an. Notre article.

>Quest for Growth : KBC a relevé son objectif de cours à 8,7 euros contre 8,5 euros avant. La recommandation reste à " conserver ".

>La société d'investissement Quest for Growth a dévoilé un résultat en nette hausse pour le premier semestre de l'année et s'attend à une amélioration des résultats dans son portefeuille de valeurs non cotées pour le reste de 2017. Notre article.

>La cotation de KKO International a été suspendue dans l’attente du résultat d’un placement privé d’actions.

>Rosier a publié ses résultats semestriels. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce vendredi. Belgique. Inflation juillet. Résultats Retail Estates. Zone euro. Confiance des entrepreneurs et des consommateurs juillet à 11h. USA. PIB 2e trimestre à 14h30. Confiance des consommateurs juillet à 16h.