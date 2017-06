Briefing actions (29 juin) - AvH, CFE, KBC, Colruyt, Umicore, AB InBev, Ontex, Euronext, TiGenix, Ablynx, Fluxys

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

>Les conseils d'administration d'Ackermans & van Haaren et de CFE ont engagé une étude visant à rapprocher les activités du groupe de construction Van Laere et de CFE Contracting sous la bannière CFE. Van Laere, détenu à 100% par AvH, a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros. Notre article.

>Colruyta acquis, entre le 21 et le 23 juin 396.362 actions propres à un prix unitaire moyen de 44,22 euros, soit un total de 17,5 millions d’euros.

>Umicore : Morgan Stanley a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à " sous-pondérer " avec un objectif de cours de 44 euros.

>AB InBev : Investec a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à " conserver " et un objectif de cours de 105 euros.

>La poste tchèque et CSOB Group, la division Tchéquie de KBC ont conclu un accord de collaboration de 10 ans en matière de services de banque et d'assurance À compter du 1er janvier 2018, CSOB Group deviendra le partenaire exclusif pour la prestation de services de banque et d'assurance.

>BlackRock a accru sa position vendeuse sur Ontex passant de 0,59% à 0,60% à la date du 27 juin.

>Euronext : HSBC a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à " conserver " et un objectif de cours de 48 euros.

>Fluxys a procédé à une fusion par absorption avec Fluxys Finance, sa filiale détenue à 100 % qui assurait la gestion centralisée de la trésorerie et du financement au sein du groupe. Désormais, ces activités seront assurées au sein de Fluxys. Le communiqué.

>La biotech belge TiGenix va ouvrir un bureau aux Etats-Unis à Cambridge au cœur de l’espace biotechnologique de Boston. TiGenix est également sur le point de nommer une " équipe de haut niveau " en vue de soutenir le lancement aux États-Unis et au Canada de l'essai clinique pivot de phase III de Cx601.

>GSA Capital Partners a réduit sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,89% du capital à 0,69% à la date du 27 juin.