Briefing actions (3 mai) - Solvay, Solvac, Telenet, Proximus, bpost, Nyrstar, Befimmo, D'Ieteren, Euronext, Argenx, Econocom, WDP...

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

>Solvay a amplement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre et dit pouvoir atteindre ou dépasser ses perspectives pour 2017. Estimé à 580 millions d’euros par les analystes, l’Ebitda ajusté a grimpé de 12% à 616 millions d’euros. Notre article.

>Solvay : KBC a relevé son objectif de cours à 120 euros contre 110 euros avant. La recommandation reste à " conserver ".

>Solvac : KBC a relevé son objectif de cours à 125 euros contre 112 euros avant. La recommandation reste à " conserver ".

>Les droits TV de la Jupiler Pro League ont été remportés par Telenet et Voo. Eleven Sports rate le coche. Proximus peut encore faire offre. Notre article.

>Telenet a acquis, la semaine dernière, 35.346 actions propres à un prix unitaire compris entre 55,86 euros et 56 euros.

>Ageas a acquis, la semaine dernière, 50.000 actions propres à un prix unitaire moyen de 37,85 euros.

>GLG Partners a accru sa position vendeuse sur bpost passant de 0,67% du capital à 0,70% à la date du 28 avril.

>La position vendeuse de Polygon Global Partners dans Nyrstar est passée sous le seuil de déclaration de 0,50% à la date du 28 avril contre 0,57% avant.

>Citadel Advisors a déclaré détenir, à la date du 28 avril, une position vendeuse de 0,52% dans le capital de Nyrstar.

>Euronext : Exane a relevé sa recommandation à " surperformer " contre " neutre " avant. L’objectif de cours passe de 41 à 49 euros.

>Befimmo cote ex-dividende de 0,9 euro brut.

>D’Ieteren a décidé de rechercher un partenaire minoritaire pour Belron, sa branche active dans la réparation de vitrage automobile qui comprend la chaîne Carglass. Notre article.

>Financière de Tubize cote ex-dividende de 0,52 euro brut.

>Econocom rachète le groupe BIS qui compte plus de 220 collaborateurs et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros. C'est un intégrateur de solutions multimédia sur le marché du Benelux. Notre article.

>Argenx affichait une perte de 8,4 millions d'euros à la fin du premier trimestre 2017, mais tente de rassurer en brandissant son cash flow. Les caisses de la biotech sont encore bien remplies puisqu'elles renferment 85 millions d'euros en cash (+58%) contre 53,8 millions en 2016. Notre article.

>WDP vise toujours un résultat sous-jacent d’au moins 5,35 euros par action en 2017 et de 5,85 euros en 2018, soit une augmentation cumulée de 10 %. WDP a dégagé un résultat sous-jacent trimestriel de 25,6 millions d’euros, en hausse de 15%. Notre article.

>Home Invest Belgium a affiché un résultat net en forte hausse au premier trimestre 2017. Elle passe d'un déficit d'un peu plus d'1 million d'euros au 31 mars 2016 à un bénéfice de pratiquement 2,5 millions un an plus tard. Notre article.

>Vastned Retail Belgium, affiche un taux d’occupation inchangé, à 98% au 31 mars 2017. La juste valeur du portefeuille immobilier est elle aussi restée stable à 351 millions d'euros. Notre article.

>Vastned Retail Belgium cote ex-dividende brut de 2,45 euros.

>A tenir à l’œil ce mercredi. Belgique. Résultats de bpost après Bourse. Assemblée chez Orange Belgium. Zone euro. PIB premier trimestre à 11h. USA. Emploi dans le secteur privé avril à 14h15. Indicateur ISM des services avril à 16h. Décision de la Fed sur ses taux à 20h.