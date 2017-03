Briefing actions (8 mars)- Ahold Delhaize, Elia, Aperam, Sofina, Ontex, AB InBev, Umicore, AvH, Nyrstar, Agfa, Befimmo, Recticel, Option, Celyad...

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

>Ahold Delhaize et Elia vont quitter le Bel 20. Aperam et Sofina vont y entrer. Les changements seront effectifs après la séance du vendredi 20 mars. Notre article.

>Umicore : Berenberg a relevé sa recommandation à " acheter " contre " conserver " avant. L’objectif de cours passe de 55 à 56 euros.

>AB InBev : ABN Amro a réduit son objectif de cours à 118 euros contre 130 euros avant. La recommandation reste à " acheter ".

>AvH : ABN Amro a relevé son objectif de cours à 151 euros contre 110 euros avant. La recommandation reste à "conserver ".

>Les résultats trimestriels d’Ontex sont en ligne avec les attentes. Le coupon grimpe de 20% à 0,55 euro brut. Pour 2017, Ontex estime que l’environnement va rester difficile. Il espère cependant faire progresser son chiffre d’affaires dans toutes ses divisions. Notre article.

>Hilmar Rode, le nouveau CEO de Nyrstar, a acheté, ces derniers jours, pour un million d’euros d’actions de sa société. Notre article.

>Marshall Wace a accru sa position vendeuse sur Nyrstar passant de 1,41% du capital à 1,52% à la date du 6 mars.

>GSA Capital Partners a réduit sa position vendeuse sur Nyrstar passant de 0,69% du capital à 0,59% à la date du 6 mars.

>WolrdQuant a déclaré détenir, à la date du 6 mars, une position vendeuse sur Nyrstar représentant 0,50% du capital.

>Befimmo a annoncé la signature d’un accord avec la banque Beobank portant sur la prise en occupation d’une tour d’environ 22.000 mètres carrés du projet Quatuor (60.000 m²) situé à l’angle de la petite ceinture et du boulevard du Roi Albert II à Bruxelles (quartier Nord). Notre article.

>Befimmo : Kempen a relevé sa recommandation à "neutre " contre " vendre " avant. L’objectif de cours est fixé à 49 euros.

>Pour assurer sa survie, Option transforme la moitié de sa dette en actions. Le CEO Jan Callewaert quitte la direction du groupe et Eric Van Zele (ex-Barco) devient président du conseil d'administration. Un homme de Marc Coucke entre aussi au CA. Notre article.

>Au dernier trimestre de l'année passée, Agfa-Gevaert a endigué la baisse de son chiffre d'affaires. Le groupe d'imagerie anversois compte poursuivre sur cette tendance dans les prochains mois. Notre article.

>Recticel entend accroître ses capacités de production au Royaume-Uni dans des panneaux d'isolation thermique destinés au secteur de la construction. Investissement de 20 millions d’euros. Notre article.

>Recticel: KBC a relevé son objectif de cours à 8 euros contre 7,5 euros avant. La recommandation reste à " acheter ".

>A l’issue de son premier semestre d’un exercice décalé, Tinc a dégagé un bénéfice net de 5,4 millions d’euros et a confirmé un objectif de dividende de 0,4675 par action. Le communiqué.

>Le SelectMDx, un test de dépistage du cancer de la prostate développé par MDxHealth a été choisi par l’Université du Michigan pour être utilisé dans la détection des nouveaux risques cliniques en matière de cancer de la prostate. Le communiqué.

>La Gimv codirige un financement de 43,5 millions d'euros de Breath Therapeutics, une biotech spécialisée dans les maladies respiratoires graves. Ces fonds seront utilisés pour réaliser des études pivots. Le communiqué.

>Celyad signale que la Food and Drug Administration (FDA) autorise le lancement de l’essai clinique THINK aux États-Unis. THINK évalue CAR-T NKR-2 dans sept indications dont cinq types de cancers solides et deux types de cancers hématologiques. Le communiqué ici.

>BNP Paribas a accru sa position vendeuse dans Econocom passant de 1,88% du capital à 1,91% à la date du 6 mars.

>A tenir à l’œil ce mercredi. USA. Emploi dans le secteur privé février à 14h15.