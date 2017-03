Briefing actions (9 mars) - Proximus, AB InBev, bpost, Ontex, Cofinimmo, Nyrstar, RTL, Kinepolis, Befimmo, Banimmo, TiGenix, Bone...

Voici un aperçu des principales actualités des sociétés belges cotées sur le marché principal d'Euronext Bruxelles. Cet aperçu est mis à jour au fil de la journée.

>Proximus : Macquarie a relevé sa recommandation à " surperformer " contre "neutre " avant. L’objectif de cours passe de 27 à 30 euros.

>La société Patrinvest contrôlée par les familles Van Damme et Van der Straten-Ponthoz a acquis, le 6 mars, 500.000 actions AB InBev au prix unitaire moyen de 101,37 euros soit un total de 50,7 millions d’euros.

>Bpost reste confronté à un recul de son activité "courrier domestique", là où l'activité colis continue de performer, affichant même au 4e trimestre un taux de croissance record. De quoi récompenser les actionnaires. Le dividende progresse de 2 cents à 1,31 euro. Notre article.

>Ontex :

*SocGen a relevé son objectif de cours à 36 euros contre 33 euros avant. La recommandation reste à " acheter ".

*Goldman Sachs a relevé son objectif de cours à 31,5 euros contre 27,5 euros avant. La recommandation reste à " neutre ".

>Cofinimmo dispose désormais d’une équipe opérationnelle en France. Elle a repris au début de cette année la gestion technique, commerciale et administrative du portefeuille d’agences d’assurances louées à la MAAF, précédemment externalisée. Le communiqué.

>Nyrstar signale qu’à l’issue de son offre de rachat portant sur son obligation convertible 2018 d’un montant de 120 millions d’euros portant intérêt de 4,25%, des obligations pour un montant de 29,5 millions ont été apportées. Le communiqué.

>La position vendeuse de WorldQuant sur Nyrstar est passée, à la date du 7 mars, sous le seuil de déclaration de 0,50% du capital contre une position de 0,50% avant.

>RTL Group a dégagé un chiffre d’affaires en hausse de 3,4% en 2016 à 6,2 milliards d’euros. L’Ebitda est en hausse de 3,8% à 1,4 milliard. Le dividende est inchangé à 4 euros. Le communiqué.

>Kinepolis : Berenberg a abaissé sa recommandation à " conserver " contre " acheter " avant. L’objectif de cours reste à 49 euros.

>La position vendeuse de Clearance Capital Management dans Befimmo est passée, à la date du 7 mars, sous le seuil de déclaration de 0,50% du capital contre 0,57% avant.

>Grand nettoyage de printemps chez Banimmo, où on essaie d’oublier les (gros) échecs du passé. Un nouveau CEO et un nouveau CFO ont été nommés, avec la mission de dessiner une stratégie claire, autour des projets commerciaux en France et de l’immo de bureaux en Belgique. Notre article.

>TiGenix annonce des premiers résultats positifs à la semaine 104 dans l’essai Admire-CD du Cx601. Le communiqué.

>Bone Therapeutics annonce la fin du recrutement des 16 premiers patients de l’étude clinique de phase I/IIa avec le produit de thérapie cellulaire allogénique ALLOB dans les fractures avec retard de consolidation. Le communiqué.

>Care Property Invest a dégagé un résultat net de 7,9 millions d’euros contre 12 millions un an plus tôt. Dividende brut de 0,63 euro par action identique à celui de l’année passée. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Résultats après Bourse d’Atenor, de Keyware et de Resilux. Zone euro. Décision de la BCE sur ses taux à 13h45.