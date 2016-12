2017, année de divergence économique entre Europe et USA?

© Kristof Vadino

Les actions US sont plébiscitées par la majorité des stratégistes et investisseurs. Mais l'économie va-t-elle soutenir le marché alors que le Dow Jones vole de record en record? L'effet Trump va-t-il se maintenir et qu'attendre concrètement de son programme? Enfin, quid de l'Europe? Pour en discuter, L'Echo vous a proposé un chat vidéo en compagnie de Bruno Colmant, de la banque Degroof Petercam.

Publicité Publicité Publicité

Chat vidéo (2) Vous pouvez dès à présent poser vos questions dans le chat ci-dessous: Live chat (1)

Source : L'Echo