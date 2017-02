Ahold Delhaize attire un nouveau fan

La Credit Suisse a entamé le suivi de l'action du groupe de distribution. Il recommande de l'acheter et vise, dans les douze mois, un objectif de cours de 24,5 euros.

Les analystes du Credit Suisse aiment Ahold Delhaize et le font savoir en lui octroyant une recommandation à "surperformer", ce qui correspond à acheter.

Le groupe est un leader opérationnel, avec des marges élevées, une croissance forte de ses ventes à périmètre comparable, une excellente génération de cash-flow et une tradition de distribution de cash aux actionnaires. Voilà les atouts d’Ahold Delhaize pointés par la banque et résumés de la façon suivante : "Une locomotive ("powehouse") , bien positionnée pour le futur".

Et ce n’est pas tout. Il existe également une valeur cachée significative dans les opérations en ligne. Le distributeur issu de la fusion, en juillet dernier, d’Ahold et de Delhaize dispose de deux plateformes d'épicerie "on line" (Peapod aux USA et ah.nl aux Pays-Bas) et d’un site de vente plus général au Benelux. "Nous estimons que ces trois sociétés afficheront un taux de croissance annuel moyen de leurs revenus de 19% entre 2016 et 2020 , écrivent les spécialistes du Credit Suisse, qui valorisent les opérations en ligne à 3,2 milliards d’euros.

Tout ne va évidemment pas pour le mieux dans le meilleur des supermarchés. Les analystes ont identifié deux risques principaux aux Etats-Unis: une intensification de la concurrence (Walmart et Aldi du côté bas et Whole Foods et Trader Joe’s du côté haut) d’une part et une transition vers des magasins plus petits et la vente en ligne, de l'autre.

Au final, Credit Suisse vise un objectif de cours de 24,5 euros pour Ahold Delhaize ce qui, par rapport au cours actuel (20,15 euros), représente un potentiel de hausse de 21%. Le scénario plus optimiste de la banque donne un objectif de cours de 28,27 euros tandis que le pessimiste voit le titre descendre jusqu’à 17,7 euros.

Selon Bloomberg, sur les 35 analystes qui suivent la valeur, 76% sont à l’achat, 18% recommandent de la conserver et 6% de la vendre. L’objectif de cours moyen s’élève à 23,82 euros. ING, HSBC, et JP Morgan sont les plus enthousiastes sur le titre avec un cours cible de 26 euros.