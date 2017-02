Ce "shorteur" qui aime la Belgique

Le fonds spéculatif britannique Marshall Wace dont KKR détient 25% vient chasser régulièrement sur nos terres. Il détient actuellement des positions vendeuses sur Solvay et Nyrstar après avoir spéculé sur la baisse de Proximus, Bekaert, Fagron et Umicore.

Quand je dis "aime" cela veut dire qu’il apprécie notre pays en tant que terrain de chasse. Bien entendu.

Le vendeur à découvert en question ("shorteur" en anglais) est le fonds spéculatif britannique Marshall Wace. Créé en 1997 par Paul Marshall et Ian Wace il emploie 240 personnes et était assez peu connue même dans le sérail. Cela a sans doute changé au début de l’an dernier lorsqu’elle s’est vue décerner la palme du "hedge fund" le plus performant de 2015 par la revue professionnelle Institutional Investor. En septembre 2015, KKR l’un des plus grands fonds d’investissement au monde a pris une participation de 25% dans Marshall Wace.

A cette époque le fonds qui se profile comme un investisseur alternatif spécialisé dans les actions (spéculation à la hausse et à la baisse) affichait 22 milliards de dollars sous gestion.

Parmi ses terrains de chasse, se trouve donc la Bourse de Bruxelles. Au fil des quatre dernières années, Marshall Wace a ainsi pris des positions "short" (il emprunte des actions, les vend, et les rachète une fois la baisse intervenue) sur Proximus, Bekaert, Fagron, Nyrstar, Umicore et Solvay. Cette dernière est depuis des années dans son collimateur. Actuellement, il détient 0,55% de son capital attendant un faux pas du groupe chimique pour prendre ses bénéfices. Il possède également une position vendeuse sur 0,83% du capital de Nyrstar qui est la valeur belge la plus prisée des " shorteurs ".

Tout dernièrement, Marshall Wace a pris le groupe de distribution britannique Sainsbury comme cible avec une position proche d’un pourcent valorisée selon Bloomberg à 65,9 millions de dollars. Le fonds estime que Sainsbury a besoin de lancer une augmentation de capital alors que ses marges se rétrécissent dans un contexte de concurrence féroce entre chaînes de supermarché au Royaume-Uni.

