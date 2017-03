Ces deux métaux qu'on s'arrache sur les marchés

Ils ont deux points communs. Leur envol est du au secteur automobile et le Belge Umicore tire profit des deux. Les voici.

Non, non. Il ne s’agit ni de l’or, ni de l’argent les valeurs refuges des investisseurs inquiets. Mais du cobalt et du rhodium.

Le premier est actuellement sous le feu des projecteurs alors qu’il a longtemps été considéré comme un produit annexe des mines de cuivre et de nickel. Le cobalt est en effet un ingrédient clé dans les batteries lithium-ion.

Peur de pénurie de cobalt

Au cours des huit derniers mois, les prix ont plus que doublé. Le marché spécule sur une offre insuffisante face à une demande croissante pour les batteries des voitures électriques. Selon Darton Commodities, le marché du cobalt est en déficit pour la première fois depuis 2009, un déficit qui devrait s’accroître, estime cette firme, alors que les ventes des batteries qui en contiennent vont passer de 750.000 unités actuellement à 13 millions estimées en 2020.

Evolution du cours du Cobalt

Glencore qui est le plus grand producteur au monde envisage de doubler sa production d’ici 2018. En Belgique, Umicore se profile comme le 3e plus grand raffineur de cobalt au monde derrière le Chinois Huayou et le Finnois Freeport Cobalt. C’est d’ailleurs en raison de l’explosion du prix de dernier (+35% en un mois et doublé en six mois) que Berenberg vient de relever sa recommandation sur le groupe belge à " acheter " contre " conserver " avant.

Du rhodium dans les catalyseurs

Mais Umicore est également présent sur le marché du rhodium comme sur ceux d’autres métaux précieux comme l’or, l’argent, le platine, le palladium ou l’iridium.

Or le rhodium est également très recherché au point d’avoir grimpé de 50% depuis un plus bas sur douze ans au mois de juillet. Il affiche une progression de 19% depuis le début de l’année et surperforme la plupart des grandes matières premières, souligne Bloomberg. Cette bonne santé trouve également son origine dans le secteur automobile. Avec le palladium, le rhodium entre dans la composition des catalyseurs pour moteurs à essence.

Evolution du cours du Rhodium

Du côté des industriels, la demande est actuellement forte. Le Chine qui favorise ce type de moteurs a introduit, en décembre, une taxe sur les petits véhicules mais elle fut moins élevée que prévu. L’an dernier, les consommateurs chinois ont acheté des véhicules à un rythme le plus soutenu sur trois ans.

Le rhodium se traite à 920 dollars l’once selon Johnson Matthey un concurrent d’Umicore, qui produit un tiers de tous les catalyseurs pour automobiles. Le bond de 19% constaté cette année peut être mis en parallèle avec le gain de 13% pour le palladium et de 7,8% pour le platine qui sont aussi utilisés pour réduire les émissions.