Cette action belge a grimpé de 440% en quatre ans

C'est en toute discrétion que cette valeur technologique a grimpé au cours de ces dernières années au point de voir sa capitalisation boursière franchir le cap des trois milliards d'euros.

Malgré un profil relativement discret, le parcours boursier de Melexis apparaît comme hors normes. En quatre ans, l’action de ce spécialiste des semi-conducteurs et des capteurs pour le secteur automobile a vu sa valeur multipliée par 5,5 (+440%). Sa capitalisation boursière dépasse désormais les 3 milliards d’euros, soit un niveau supérieur à celle de Bekaert, par exemple. Rien que depuis le début de l’année, le titre a grimpé de 28% et sur les douze derniers mois, il s'est envolé de 72%.

Melexis c’est le bébé de Roland Duchâtelet, un riche homme d’affaires flamand fondateur du parti Vivant et ex-actionnaire du Standard de Liège. Avec la CEO, Françoise Chombar et Rudi de Winter, il contrôle la société via la véhicule Xtrion (53,58%). Ce même Xtrion détient également 59,83% de X-Fab un producteur de puces analogiques qui envisage une cotation sur Euronext Paris.

Pour Melexis, l’année 2016 s’est clôturée sur un trimestre remarquable: ventes en hausse de 17% à 120 millions d’euros et bénéfice net en progression de 14% à 25,1 millions d’euros. Elle affirme que désormais chaque voiture produite dans le monde contient huit puces qui sortent de ses usines. Depuis la publication de ses chiffres trimestriels et annuels le 8 février, Melexis a vu son action grimper de 16%.

Reprendre son souffle

Il est temps de reprendre son souffle après cette échappée boursière estime en substance KBC Securities qui a réduit sa recommandation à "accumuler" contre "acheter" avant. L’objectif de cours est, lui, maintenu à 84 euros pour un cours de Bourse de 80,5 euros.

"Nous pensons que Melexis mérite une prime par rapport à ses concurrents étant donné l’attention croissante du secteur sur la consommation en carburant et la réduction des émissions carbones, écrit l’analyste Guy Sips de KBC. Melexis est bien positionnée avec sa technologie qui est conçue pour réduire les coûts du véhicule, le poids et la consommation d’énergie." Et d’assurer : "Nous apprécions toujours le potentiel à long terme de Melexis."

Sur les 7 analystes répertoriés par Bloomberg qui suivent la valeur, deux sont à l’achat, deux autres conseillent de la "conserver" et trois de la vendre. L’objectif de cours moyen est fixé à 68,17 soit bien moins que le cours actuel...