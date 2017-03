Dividendes belges: les 10 meilleurs rendements

La saison des résultats des sociétés belges n'est pas encore terminée mais voici déjà une sélection (provisoire) des 10 actions offrant le rendement (dividende sur cours de Bourse) le plus élevé.

Il reste une dizaine de jours avant la fin de la période de publication des résultats des sociétés belges cotées. Et on attend toujours les chiffres d’une bonne vingtaine d’entreprises parmi lesquelles Exmar, IBA, Fluxys, Sofina (qui vient de rejoindre le Bel 20) ou encore la BNB.

Comme vous le savez, nous ne prenons pas en compte ici les sociétés de biotechnologies dans la mesure où la distribution d’un dividende ne fait pas partie de leurs objectifs. Sur notre sélection de 95 valeurs, les trois quarts (72) ont donc déjà fait état de leur bilan 2016 avec à la clé, ou pas, la distribution d’un coupon.

Sipef toujours champion

Dans la majorité des cas (38 entreprises sur 72), les actionnaires bénéficient d’un accroissement de leur rémunération. La "palme" (c’est le cas de le dire puisque la société produit de l’huile de palme, justement) revient toujours, pour l’instant à Sipef qui a plus que doublé son dividende passant de 0,6 à 1,25 euro par action. En attendant d’établir un classement définitif, notons que la deuxième et la troisième place sont toujours occupées, respectivement par Recticel (+29%) et Ageas (+27,3%) .

Pour 25 entreprises, le dividende est resté inchangé et pour 8 autres, l’exercice 2016 se solde par un coupon raboté, voire supprimé. C’est le cas pour Campine, CFE, Delta Lloyd, Euronav, Intervest Offices, Quest for Growth, Vastned Retail et Zenitel. Chez Resilux qui fait l’objet d’un projet d’OPA, la question du dividende reste en suspens.

Pour ce concerne plus spécifiquement les valeurs composant l’indice Bel 20, je vous renvoie à l’article de mon collègue Marc Collet qui s’est également penché sur les bénéfices engrangés l’an dernier par les blue chips de notre cote.

La crème du rendement

En termes de rendement brut calculé sur la base du dernier cours de Bourse de l’année, une dizaine d’entreprises affichent un chiffre égal ou supérieur à 5% (mais la saison n’est pas encore finie). Engie arrive en tête avec un rendement de 8,2%. Elle est suivie par Befimmo (6,4%) et Intervest Offices (5,9%) . Arrivent ensuite, par ordre alphabétique, Ageas (5%), bpost (5,8%), Cofinimmo (5%), Proximus (5,4%), RTL (5,7%), Van de Velde (5,2%) et WDP (5%)

Rappelons, toutefois, que le rendement est une notion à manier avec des pincettes dans la mesure où un cours de bourse faiblard donne, à dividende inchangé, un rendement supérieur. Engie, par exemple, a vu son action perdre un quart de sa valeur l'an dernier. Le "return" qui intègre évolution du cours et dividende est donc plus parlant en termes de performance.