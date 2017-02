Dividendes belges: qui seront les champions?

La saison des résultats annuels des sociétés belges va très bientôt entrer dans le vif du sujet et, avec elle, l'annonce des dividendes. Qui succédera à IBA et à Euronav les champions de 2015? Ageas est bien parti.

La saison des résultats annuels des sociétés belges cotées qui a déjà commencé depuis quelques jours entrera réellement dans le vif du sujet dès ce jeudi (Barco, Cofinimmo, KBC et Orange Belgium) et ce vendredi (Umicore et Lotus Bakeries). Qui dit "résultats annuels " dit aussi dividendes. Le moment donc de reprendre, comme cela est devenu une tradition sur ce blog, notre tableau récapitulatif des coupons annoncés.

En 2015, les stars incontestées furent IBA avec un dividende multiplié par huit et Euronav avec un bond de 576% pour des raisons qui sont rappelées ici. En termes de rendement, c’est la Pricaf Quest for Growth qui a occupé la première marche du podium avec un chiffre de 24%.

Voici quelques petites précisions avant de vous livrer les premiers chiffres du cru 2016 :

Les sociétés de biotechnologies ne figurent pas dans notre liste. Comme vous le savez, elles n’ont pas pour vocation de distribuer le cash qu’elles s’évertuent à trouver pour financer leurs recherches.

Les sociétés cotées dont l' exercice comptable est à cheval sur deux années civiles sont également absentes. Il s'agit, entre autres, de Colruyt, Aedifica ou RealDolmen.

sur deux années civiles sont également absentes. Il s’agit, entre autres, de Colruyt, Aedifica ou RealDolmen. Dans la colonne "date de paiement" , si la date est suivie par les initiales AG, c’est que je n’ai pas réussi à mettre la main sur le jour du paiement et que j’ai mis la date de l’assemblée générale à la place.

, si la date est suivie par les initiales AG, c’est que je n’ai pas réussi à mettre la main sur le jour du paiement et que j’ai mis la date de l’assemblée générale à la place. Le rendement est calculé à partir du cours de clôture du dernier jour de cotation de l’année 2016.

Pour les actionnaires d’Ageas le suspense pour 2016 est déjà levé. Ils recevront le 31 mai un montant de 2,1 euros par action ce qui correspond à un bond de 27% par rapport à l’an dernier et positionne d’emblée le groupe d’assurances dans le peloton de tête des cracks 2016. Ce coupon comprend un montant exceptionnel de 0,4 euro par action liée à la plus-value sur le désinvestissement à Hong Kong.

Melexis, le spécialiste des semi-conducteurs pour le secteur de l’automobile a également relevé le montant de son dividende (+5,3%) à 2 euros brut mais on est loin de la belle surprise de 2015 (+90%). Hausse aussi dans le chef de la société immobilière réglementée (SIR) Wereldhave Belgium avec un montant de 5,1 euros brut par titre. Par contre, pour la SIR Vastned Retail Belgium, le coupon a été raboté de 2,4% à 2,45 euros brut.