Entre résultats d'entreprise et risques politiques, que choisir?

Depuis plusieurs semaines, les marchés financiers évoluent de manière attentiste, tiraillés entre les risques politiques et la saison des résultats annuels. Les incertitudes liées à Donald Trump et aux élections en France/Allemagne sont-elles justifiées? Les résultats publiés pourrait-ils donner un nouveau coup de boost? Pour en discuter, L'Echo vous propose un chat vidéo en compagnie de Vincent Juvyns, Global Market Strategist chez JPMorgan AM. Rejoignez-nous ce mercredi 8 février, dès 12h30!

Vous pouvez dès à présent poser vos questions dans le chat ci-dessous: Live chat (1)

Source : L'Echo